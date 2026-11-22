Человечество не допустит пандемии гриппа, так как ученые и врачи постоянно повышают эффективность вакцинации и создают новые противовирусные препараты, считает академик РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Как указывается в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, вирус гриппа обладает наивысшим пандемическим потенциалом.
«Конечно же, вирус гриппа остается одним из главных претендентов на будущую пандемию. Но дело в том, что проявление вот этих пандемических свойств, говоря общими словами, сталкивается с тем, что человечество все лучше учится ему противодействовать», - сказал Нетесов.
Он объяснил, что противодействие гриппу заключается в проводимой ежегодной вакцинации и в том, что вакцинные штаммы меняют каждый год, пытаясь адаптировать их под эволюционные изменения вирусов. Кроме того, появляются новые, все более эффективные противовирусные препараты, пишут
«То есть на самом деле это фактически борьба человека с этим вирусом, потому что он продолжает эволюционировать. Он эволюционирует давно и продолжает это делать. Но ученые эту эволюцию изучают, оперативно предлагают совершенствовать вакцины и предупреждают об этом, чтобы усилия по противодействию таким пандемиям не уменьшались», - добавил специалист.