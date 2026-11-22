Человечество не допустит пандемии гриппа, так как ученые и врачи постоянно повышают эффективность вакцинации и создают новые противовирусные препараты, считает академик РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Как указывается в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, вирус гриппа обладает наивысшим пандемическим потенциалом.

«Конечно же, вирус гриппа остается одним из главных претендентов на будущую пандемию. Но дело в том, что проявление вот этих пандемических свойств, говоря общими словами, сталкивается с тем, что человечество все лучше учится ему противодействовать», - сказал Нетесов.

Он объяснил, что противодействие гриппу заключается в проводимой ежегодной вакцинации и в том, что вакцинные штаммы меняют каждый год, пытаясь адаптировать их под эволюционные изменения вирусов. Кроме того, появляются новые, все более эффективные противовирусные препараты, пишут РИА Новости .

«То есть на самом деле это фактически борьба человека с этим вирусом, потому что он продолжает эволюционировать. Он эволюционирует давно и продолжает это делать. Но ученые эту эволюцию изучают, оперативно предлагают совершенствовать вакцины и предупреждают об этом, чтобы усилия по противодействию таким пандемиям не уменьшались», - добавил специалист.