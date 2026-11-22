Телешоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и про раннюю беременность нужно убирать из эфиров. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Мы на заседании нашего комитета эту тему обсудим отдельно и еще раз в нынешнем созыве выскажем свое отношение, попрошу об этом наших коллег, наших экспертов, потому что мы все здесь единомышленники. Нет других мнений, точек зрения, [надо] убирать это — и «Беременна в 16», и все эти «коды ДНК», — сказала она.