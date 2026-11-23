Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дает показания следователям в Москве, сообщил Mash со слов министра информационной политики Ирины Бриньковой.

Фото: администрация президента РФ

В некоторых СМИ появилась информация о его задержании. Однако, по данным других источников, ситуация обстоит иначе. Тем временем, в здании правительства Мурманской области сегодня проводились активные следственные действия, а несколько дней назад силовики пришли в минстрой региона. Областное правительство оказывает следствию всю необходимую поддержку.

Андрей Чибис находится на посту больше семи лет — с сентября 2019 года. До назначения губернатором Мурманской области был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

5 апреля 2024 года Андрея Чибиса пытались убить после встречи с жителями города Апатиты — вооруженный мужчина напал на него возле ДК «Строитель» и ударил его самодельным ножом в живот, чиновника успешно прооперировали в больнице.