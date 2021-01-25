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В России и мире

Секретные характеристики британского танка опубликовали на игровом форуме

19.07.2021 23:10|ПсковКомментариев: 0

Поклонник многопользовательской онлайн-игры War Thunder, посвященной боевой военной технике, опубликовал на игровом форуме выдержки из руководства по поддержке армейского оборудования Army Equipment Support Publication, пишет портал UK Defence Journal.

Пользователь, идентифицировавший себя как командир Challenger 2 (основного боевого танка сухопутных войск Великобритании), опубликовал отдельные отрывки из Challenger 2 AESP, чтобы показать разработчикам игр, что они «неправильно смоделировали» танк.

На выдержках из документа зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования» и стоял штамп, подтверждающий отсутствие ограничений по форме допуска.

Разработчики War Thunder отказались от использования предоставленных сведений и предостерегли пользователя. «У нас есть письменное подтверждение от Минобороны, что этот документ остается засекреченным. Продолжая его распространение, вы нарушаете закон о государственной тайне, как указано в предупреждении на обложке документа, что может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет в случае судебного преследования , - написал модератор форума.

Теги: #армия #танк
Источник: Псковская Лента Новостей
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