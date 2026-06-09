292 украинских БПЛА перехватили в небе над Россией

292 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территориями России этой ночью, сообщили в Минобороны.

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«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в небе над Псковской областью уничтожено два вражеских БПЛА.