 
В России и мире

Названы регионы РФ, где быстрее всего растут зарплаты

0

Сильнее всего зарплаты в России в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, выяснило РИА Новости по данным статистики.

Самый быстрый рост был в Калужской области - на 31% в годовом выражении. Также значительный прирост показали Хабаровский край, где жители стали получать на 26% больше, и Магаданская область с ростом на 23%.

Кроме того, в пятерку вошли Республика Алтай, где средние зарплаты в годовом выражении выросли на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области - на 20%.

При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве - 246 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. 

Ранее сообщалось, что на рынке труда Псковской области открыто более 6,9 тысячи вакансий, из которых 1 651 — в областном центре. При этом средняя предлагаемая зарплата составляет 47 561 рубль.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026