Названы регионы РФ, где быстрее всего растут зарплаты

Сильнее всего зарплаты в России в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, выяснило РИА Новости по данным статистики.

Самый быстрый рост был в Калужской области - на 31% в годовом выражении. Также значительный прирост показали Хабаровский край, где жители стали получать на 26% больше, и Магаданская область с ростом на 23%.

Кроме того, в пятерку вошли Республика Алтай, где средние зарплаты в годовом выражении выросли на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области - на 20%.

При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве - 246 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

Ранее сообщалось, что на рынке труда Псковской области открыто более 6,9 тысячи вакансий, из которых 1 651 — в областном центре. При этом средняя предлагаемая зарплата составляет 47 561 рубль.