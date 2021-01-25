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В России и мире

Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса

25.07.2021 19:03|ПсковКомментариев: 0

В последнее время от коронавируса все чаще умирают непривитые пациенты старше 40 лет, заявили британские врачи. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

К настоящему моменту в Великобритании от коронавируса вакцинированы около 70% населения, тем не менее, показатели по смертности остаются высокими.

Опросы врачей показали, что чаще всего заболевание наиболее тяжело переносят люди старше 40 лет, которые не прививались от COVID-19. Кроме того, выяснилось, что около 5% людей не реагируют на прививки, также еще у 5% пациентов иммунный ответ недостаточно силен.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — сказал профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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