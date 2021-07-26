Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
волонтеры победы чтобы помнили
памятка - собираем ребенка в школу
с чего начинается плитка
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
За отмену пенсионной реформы
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 26.07.2021 23:581 Скандалы, интриги, преследования 10.08.2021 09:340 Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать 10.08.2021 08:506 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 10.08.2021 08:000 Четверть работодателей готовы уволить тех, кто «злоупотребляет» больничными 09.08.2021 23:170 На 39% выросло за полугодие количество договоров ипотеки в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 09.08.2021 11:201 Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове 07.08.2021 16:500 Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова 07.08.2021 17:182 Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе 08.08.2021 16:443 В Куньинском районе перевернулся «Ленд Ровер», пострадала семья с детьми 09.08.2021 12:461 В Псковской области разыскивают сбежавшего из московского изолятора убийцу «колбасного короля»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать

10.08.2021 09:34|ПсковКомментариев: 0

СМИ сообщили об обсуждении приватизации оператора карт «Мир». Как сообщает «Коммерсанта», российские власти ведут обсуждение приватизации «Национальной системы платежных карт», которая является оператором платежной системы «Мир». При этом ЦБ, который владеет НСПК, сообщил, что пока не ведет обсуждение такой возможности ни с каким ведомством.

О том, что дискуссия по этому вопросу идет в том числе в Минфине, газете сообщили источники на рынке, а также в министерстве. Собеседники в ведомстве подчеркнули, что конкретики по вопросу пока мало, но принципиальное понимание необходимости приватизации есть.

Источники «Коммерсанта» сообщили также, что вопрос поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ. В ФАС изданию, однако, сообщили, что служба не участвует в обсуждении приватизации НСПК.

В ЦБ (владеет 100% НСПК) в свою очередь заявили, что не ведут подобную дискуссию с Минфином и ФАС. В Банке России не планируют никаких изменений в акционерной структуре системы платежных карт в течение трех–пяти лет.

Один из источников газеты сообщил, что в качестве идеи рассматривается вариант передачи правительству от ЦБ 50% плюс одну акцию НСПК, остальное же предлагается разделить между системно значимыми участниками платежного рынка.

Еще один вариант, к которому больше склоняется Минфин, — это приватизация 100% компании.

«Национальная система платежных карт» была создана в 2014 году, а в 2015-м начала эмитировать карты «Мир». Сейчас все платежи внутри России систем Visa и MasterCard проходят через НСПК, она также является оператором «Системы быстрых платежей».

Теги: #правительство #банковские карты #приватизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 32 человека
10.08.2021, 11:040 Кабан вышел к автобусной остановке в локнянской деревне 10.08.2021, 10:490 Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе 10.08.2021, 10:450 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о работе в избирательном округе 10.08.2021, 10:400 Участок улицы Некрасова в Пскове временно закроют для движения автотранспорта
10.08.2021, 10:390 Директор новоржевской школы оштрафован за незаконные допсоглашения при закупке ноутбуков 10.08.2021, 10:320 Устроивший тройное ДТП в Великих Луках мужчина был пьян 10.08.2021, 10:300 «Бумеранг» запустили в великолукском парке аттракционов 10.08.2021, 10:260 Артснаряд и мину обнаружили в Псковском районе
10.08.2021, 10:240 Скрывавшегося от следователей 4 года мужчину арестовали в Красногородске 10.08.2021, 10:130 Подросток и двое взрослых получили травмы после выезда ВАЗа на встречку в Плюсском районе 10.08.2021, 10:010 Завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 10.08.2021, 09:540 «Хендай» вылетел с дороги в Пскове, пострадали четыре человека
10.08.2021, 09:494 Водолазы будут искать следы Ледового побоища на дне Чудского озера 10.08.2021, 09:450 В Опочке эвакуировали пятерых человек из-за горящего дивана 10.08.2021, 09:362 Сбежавший из армии солдат-срочник в Псковской области угнал автомобиль и скрывался в болоте 10.08.2021, 09:340 Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать
10.08.2021, 09:250 «Карты спасения» планируют внедрить для всех автомобилей в России 10.08.2021, 09:140 В Псковской области зафиксирована одна из самых низких предлагаемых зарплат в СЗФО 10.08.2021, 09:000 Нужно ли оттягивать ребенка за уши от смартфона: почему правильный ответ «нет» 10.08.2021, 08:506 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса
10.08.2021, 08:450 «Новые люди» в Пскове сдали подписи для регистрации на выборы в областное Собрание 10.08.2021, 08:300 Роспотребнадзор: Ветряночный энцефалит может убить ребенка 10.08.2021, 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 10.08.2021, 08:000 Четверть работодателей готовы уволить тех, кто «злоупотребляет» больничными
10.08.2021, 07:420 Житель Пскова смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года 10.08.2021, 07:260 Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника 10.08.2021, 07:100 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 метров 10.08.2021, 06:581 В Госдуме предложили снижать транспортный налог за безопасное вождение
09.08.2021, 23:573 Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов 09.08.2021, 23:280 В Псковской области найдены двое потерявшихся людей 09.08.2021, 23:170 На 39% выросло за полугодие количество договоров ипотеки в Псковской области 09.08.2021, 23:020 Регоператор убрал мусор рядом с контейнерной площадкой в псковских Бутырках
09.08.2021, 22:520 МакSим рассказала, что ее «вытащило с того света» 09.08.2021, 22:470 КУМИ Пскова сдает в аренду помещение на улице Киселева 09.08.2021, 22:380 Вышла первая часть фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» 09.08.2021, 22:260 Более трех центнеров земляники не пропустили через границу в Псковской области
09.08.2021, 22:140 На ликвидацию колейности на улице Сосновой в Пскове потратят 6 млн рублей 09.08.2021, 22:080 Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области проведут в Интернете 09.08.2021, 22:000 Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных 09.08.2021, 21:510 Реплика Донецкого: Олимпийские слезы
09.08.2021, 21:360 Псковские архивисты рассказали о массовом уничтожении пациентов психиатрической лечебницы 09.08.2021, 21:220 Сплочение воинского коллектива проводят в соединении авиации в Пскове 09.08.2021, 21:096 Детский фонд просит псковичей помочь собрать нуждающихся детей в школу 09.08.2021, 20:580 Россия закрыла въезд нескольким британцам в ответ на санкции
09.08.2021, 20:462 Девять человек погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода в больнице 09.08.2021, 20:300 Старший тренер сборной Петербурга провел занятия для каратистов из Гдовского района 09.08.2021, 20:080 Сбербанк запустил уникальный сервис для фиксации курса валюты на момент покупки 09.08.2021, 19:531 Движение на улице Кузбасской Дивизии возобновили на неделю раньше
09.08.2021, 19:380 Три автомобиля столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие 09.08.2021, 19:220 Линию электропередач на гдовской дороге перенесут по решению суда 09.08.2021, 19:010 Псковский «Кванториум» набирает учащихся 09.08.2021, 18:523 Верховный суд отказался восстановить Грудинина на думских выборах
09.08.2021, 18:370 Александр Котов осмотрел площадку плюсского детсада перед предстоящим благоустройством 09.08.2021, 18:220 Великолучане хотят обустроить спортплощадку во дворе дома в рамках областного конкурса 09.08.2021, 18:081 400 мальков карпа выпустили в озеро Тоболенец в Пушкинских Горах 09.08.2021, 18:000 Две дорожные полосы оказались перекрыты в результате ДТП в Стругокрасненском районе
09.08.2021, 17:474 Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродуктов из СНГ для стабилизации цен 09.08.2021, 17:351 Несколько гаражей на Звездной снесут за нарушение земельного законодательства 09.08.2021, 17:243 Облизбирком исключил из списка кандидатов на выборы в региональный парламент представителя от Партии пенсионеров 09.08.2021, 17:188 В «Яблоке» не согласны со снятием Шлосберга с выборов в Госдуму
09.08.2021, 17:103 Фотограф запечатлел в Псковской области марсианский пейзаж 09.08.2021, 17:001 Археологические находки сезона станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 09.08.2021, 16:550 Большинство читателей ПЛН выступили против привлечения коллекторов для возврата долгов за ЖКУ 09.08.2021, 16:550 В четыре района Псковской области поступили автоклубы
09.08.2021, 16:440 Более 11 миллиардов рублей перечислили налоговики в бюджет Псковской области 09.08.2021, 16:395 В России учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 09.08.2021, 16:271 Автобусные остановки привели в порядок по нацпроекту в Псковском районе 09.08.2021, 16:251 Александра Козловского зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
09.08.2021, 16:100 Псковичка и ее дочь отличились на конкурсе «Миссис Великая Русь» 09.08.2021, 15:540 Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей 09.08.2021, 15:500 В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом 09.08.2021, 15:282 Прокурор запросил 12 лет лишения свободы экс-координатору «Открытой России» в Пскове
09.08.2021, 15:190 Инженерные сооружения строят на средства федерального бюджета в Псковском районе 09.08.2021, 15:022 Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента Белоруссии 09.08.2021, 14:560 Ремесленная ярмарка в Пскове будет работать до конца сентября 09.08.2021, 14:330 Псковский футболист забил свой первый гол в Германии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.