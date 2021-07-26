В России и мире

Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать

СМИ сообщили об обсуждении приватизации оператора карт «Мир». Как сообщает «Коммерсанта», российские власти ведут обсуждение приватизации «Национальной системы платежных карт», которая является оператором платежной системы «Мир». При этом ЦБ, который владеет НСПК, сообщил, что пока не ведет обсуждение такой возможности ни с каким ведомством.

О том, что дискуссия по этому вопросу идет в том числе в Минфине, газете сообщили источники на рынке, а также в министерстве. Собеседники в ведомстве подчеркнули, что конкретики по вопросу пока мало, но принципиальное понимание необходимости приватизации есть.

Источники «Коммерсанта» сообщили также, что вопрос поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ. В ФАС изданию, однако, сообщили, что служба не участвует в обсуждении приватизации НСПК.

В ЦБ (владеет 100% НСПК) в свою очередь заявили, что не ведут подобную дискуссию с Минфином и ФАС. В Банке России не планируют никаких изменений в акционерной структуре системы платежных карт в течение трех–пяти лет.

Один из источников газеты сообщил, что в качестве идеи рассматривается вариант передачи правительству от ЦБ 50% плюс одну акцию НСПК, остальное же предлагается разделить между системно значимыми участниками платежного рынка.

Еще один вариант, к которому больше склоняется Минфин, — это приватизация 100% компании.

«Национальная система платежных карт» была создана в 2014 году, а в 2015-м начала эмитировать карты «Мир». Сейчас все платежи внутри России систем Visa и MasterCard проходят через НСПК, она также является оператором «Системы быстрых платежей».