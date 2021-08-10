В России и мире

Поставки французского шампанского в Россию возобновятся с 15 сентября

Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение отменить свою рекомендацию о приостановке поставок шампанского в Россию с 15 сентября, сообщает Terre de Vins. В начале июля из-за новых мер по госрегулированию оборота алкогольной продукции группа компаний Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию. Закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции разрешает использовать понятие «шампанское» только для напитка, произведенного в России, поэтому вино из провинции Шампань теперь нужно маркировать как «игристое».

Комитет, по данным источника издания, пришел к выводу, что запрет привлек должное внимание к вопросу защиты наименования продукции, и решил снять эмбарго. Таким образом, поставки можно будет возобновить 15 сентября.

Как отмечает «Коммерсант», в конце июля Минфин подготовил разъяснения импортерам о декларировании соответствия винодельческой продукции в связи с новым законом. Россия при уточнении наименования вида продукции не будет требовать повторного проведения исследований в лабораториях. Производители смогут подать заявление на новую декларацию на сайте Росаккредитации.

Затем несколько отраслевых объединений российских виноделов направили премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести мораторий на действие закона о новых требованиях к винодельческой продукции. Они заявили о несоответствии закона нормам ГОСТа и другим нормативным актам.