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Путин не исключил своего ухода на карантин из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», - сказал президент.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, сообщил, что глава государства, говоря о карантине, выразился «образно».