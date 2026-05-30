Космонавт предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите

Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите.

Изображение создано ИИ

Как отметил собеседник агентства, в последние годы количество запусков резко возросло, а стоимость вывода спутников значительно снизилась. Благодаря этому, по его словам, появилось множество новых приложений, которыми мы пользуемся каждый день - в сфере связи и не только.

«Но есть и проблема - космический мусор. Здесь важно, чтобы политика создала четкие правила, иначе это может привести к серьезным последствиям», - сказал Фибек.

Он пояснил, что если сталкиваются спутники - это экономический ущерб. «Но если крупный обломок столкнется с орбитальной станцией с людьми - это уже может привести к трагедии», - отметил космонавт.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров, пишет РИА Новости.

Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.