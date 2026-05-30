 
В России и мире

Космонавт предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите

0

Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите.

Изображение создано ИИ

Как отметил собеседник агентства, в последние годы количество запусков резко возросло, а стоимость вывода спутников значительно снизилась. Благодаря этому, по его словам, появилось множество новых приложений, которыми мы пользуемся каждый день - в сфере связи и не только.

«Но есть и проблема - космический мусор. Здесь важно, чтобы политика создала четкие правила, иначе это может привести к серьезным последствиям», - сказал Фибек.

Он пояснил, что если сталкиваются спутники - это экономический ущерб. «Но если крупный обломок столкнется с орбитальной станцией с людьми - это уже может привести к трагедии», - отметил космонавт.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров, пишет РИА Новости.

Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026