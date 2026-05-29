Не научившийся летать ворон бегает в Вологде

Гостя, который не слишком часто встречается в городах (пусть и на окраине), заметили жители дач на улице Охмыльцевской в Вологде. Сообщение о вороне, который бродит по участкам, появилось в группе «ТОС Охмыльцево» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото: ТОС «Охмыльцево» в социальной сети «ВКонтакте»

Увидевшие птицу отмечают, что она почти не взлетает, постоянно бегая на двух лапах. Это натолкнуло на предположение о том, что ворон недавно покинул родительское гнездо. Таких птиц, ещё не до конца научившихся летать, но уже оперившихся, называют слётками. 

Подозрение подкрепляется близостью двух ворон, которые отгоняют от птенца источники опасности: вероятнее всего, это – его родители. Стоит отметить, что по размеру птенец ворона довольно крупный и даже можно сказать, что не слишком уступает габаритам взрослой особи.

Ворона разные жители дач на окраине Вологды в том же районе видели несколько дней к ряду. Возникали опасения о том, что на него могут напасть кошки или собаки, у которых он дерзновенно ворует пищу. Впрочем, отдельные хозяева домов сами охотно подкармливают слётка сырой курицей и варёными яйцами, пишет «Вологда-Поиск»

Тренировки полётам длятся для подрастающих воронов в среднем от пяти до восьми дней, поэтому со временем гость сможет покинуть Охмыльцево, если его окончательно не прикормят и не приручат дачники. 

