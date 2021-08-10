В России и мире

Врач перечислила уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова назвала самые уязвимые категории людей для сердечно-сосудистых заболеваний.

По ее словам, проблемы с сердцем имеют и молодые люди. «Пациенты до 18 лет тоже имеют высокий фактор риска. Также фактором риска является пол. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин», - сказала Козлова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также, если говорить о сочетании онкологии и сердечно-сосудистого заболевания, то здесь фактором риска является женский пол. У женщин осложнения возникают чаще. Также люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением липидного обмена, повышенным уровнем холестерина – эти пациенты имеют наиболее максимальные факторы риска, добавила медик.

«Кроме того, имеет значение и лечение, то есть была ли это только химиотерапия или сочетание химиотерапии с лучевой, когда идет несколько факторов воздействия. Здесь тоже повышается риск развития кардиотоксичности», - сказала врач-кардиолог.

По словам специалиста, пациенты в состоянии гиподинамии тоже имеют высокий риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. Наличие онкологических заболеваний - не повод уменьшать свою активность при хорошем самочувствии, добавила она.