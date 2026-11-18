Военно-транспортный самолёт Ан-12 потерпел крушение 17 ноября в районе села Ягуново Кемеровской области. Все 19 человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Самолёт выполнял плановый полёт. По предварительным данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Как сообщают СМИ, самолёт следовал по маршруту Новосибирск - Канск и упал в поле за пределами населённого пункта. Очевидцы рассказали, что падение сопровождалось яркой вспышкой и взрывом. По информации «Известий» , обломки воздушного судна разлетелись в радиусе 500 метров.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Губернатор Кузбасса Илья Середюк возглавил оперативный штаб.

«Заслушали доклады служб. МЧС оперативно ликвидировало возгорание. Сотрудники полиции обеспечили оцепление территории», - сообщил глава региона в Max.

Фото: Илья Середюк Губернатор Кузбасса / Max

К оказанию помощи подготовили пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи, медицинский вертолёт и профильные больницы. По словам губернатора, главной задачей остаётся обеспечение работы следственных органов на месте происшествия.

Военные следователи возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ - нарушение правил полётов или подготовки к ним. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией.