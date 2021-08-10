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В России и мире

Эксперт заявил, что спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе

19.09.2021 23:01|ПсковКомментариев: 0

Спад заболеваемости COVID-19 ожидается к концу января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

Такой прогноз можно сделать исходя из средней продолжительности периодов вспышек коронавируса, отметил Исаев.

«Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября - ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», - сказал он.

По словам гендиректора научного центра, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в России. «Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная», - пояснил он.

Исаев отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового штамма коронавируса «мю». Уже существует предположение ученых о том, что он может уклоняться от антител, которые были сформированы в ходе вакцинации или после перенесенной болезни. 

Теги: #медицина #коронавирус #вирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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