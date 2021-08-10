В России и мире

Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает над созданием препарата из антител для лечения COVID-19, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — приводит его слова РИА Новости.

В России уже проходят исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи инфицированным коронавирусом. В частности, «МИР 19» от ФМБА преодолел уже вторую фазу испытаний. Это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.