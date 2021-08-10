В России и мире

Путин отменил указ об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Признать утратившими силу указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 года №2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям"», — приводит РИА Новости содержание документа.

Также из списка удалили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. А из пункта, в котором идет речь о реализации стратегии развития Арктической зоны на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь, исключили слова «Ненецкого автономного округа».

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.