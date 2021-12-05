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Два человека в Эстонии могут быть инфицированы омикрон-штаммом

Два человека в Эстонии, по предварительной информации, могут быть инфицированы омикрон-штаммом. Об этом сообщил департамент здоровья республики 5 декабря

Один из инфицированных прибыл в Эстонию из Дубая, второй - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте. Они оба были вакцинированы, но сдали положительный тест на коронавирус 3 декабря, после чего находятся дома в самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на BNS.

У каждого из инфицированных пассажиров выявлена присущая омикрон-штамму мутация s-белка, однако для окончательного подтверждения результата пробы будут секвенированы. Департамент связался с обоими инфицированными, установил их маршрут следования и лиц, контактировавших с ними.

Эстония с 1 декабря ввела обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из десяти стран с высоким риском распространения нового штамма «омикрон» - ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, а также Египта и Турции.