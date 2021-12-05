В России и мире

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг почти 56%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 55,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Таким образом за неделю этот показатель увеличился на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской республике», — сказали Голикова.

Кроме того, в Чечне, Карачаево-Черкессии и Адыгее эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф, дающего комплексную оценку ситуации. Вместе с этим в 12-ти регионах обстановка улучшилась. Это Волгоградская, Оренбургская, Рязанская, Томская, Челябинская области, Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз», — добавила Голикова.

Она подчеркнула, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний.

Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.

По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80% населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95%, «но пока оставляем планку в 80».

Из российских регионов первым этот порог преодолел Севастополь. Сейчас показатель там находится на уровне 83,7%. Еще в шести субъектах коллективный иммунитете превышает 72%. Это Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург, Тыва, Московская область и Москва.