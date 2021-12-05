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Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ. Это следует из нового законопроекта о гражданстве России, внесенного в думскую электронную базу в среду.

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Им, в частности, сохраняется подход к пониманию института гражданства РФ как устойчивой правовой связи человека с государством, пишет РИА Новости.

«Вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации», - следует из пояснительной записки.

Полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД России, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.