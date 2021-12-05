В России и мире

Дума сделает все, чтобы закон о пожизненном сроке для педофилов приняли в январе - Володин

Депутаты Госдумы сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

«Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», - приводит его слова ТАСС.

Политик отметил, что общество поддерживает введение максимально жестких мер против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми.

Также председатель Госдумы заявил о необходимости проработки со ФСИН вопроса об отбывании педофилами-рецидивистами наказания в самых суровых условиях - на севере и на рудниках. Спикер заметил, что, по мнению многих, введения пожизненного срока для таких преступников недостаточно.

«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», - написал Вячеслав Володин.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. По предварительным данным, 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

Напомним, в конце декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».