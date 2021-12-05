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Умер известный телеведущий Михаил Зеленский

На 47-м году жизни умер известный телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Фото: vesti.ru

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», - цитирует его РИА Новости.

По информации посольства России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.

Михаил Зеленский вел программу «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, он работал в эфире «России-24».