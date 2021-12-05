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Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненном заключении педофилов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Фото: пресс-служба Государственной Думы

Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Этот законопроект в Госдуму 10 сентября 2021 года внесли депутаты от фракции «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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«Вы писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее. Спасибо за поддержку. Работа будет продолжена - нам важно защитить детей от насилия, от тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений», - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В связи с этим обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом:

- проживающим с ребенком,

- несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего,

- осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Эти инициативы рассмотрят на Совете Думы 7 февраля.