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На границу Таджикистана и Киргизии стягивают армию — СМИ

На границе Таджикистана и Киргизии объявили казарменное положение. В зоне эскалации находятся подразделения Госкомитета национальной безопасности, милиции и армии, сообщает Sputnik Таджикистан.

МЧС Киргизии эвакуирует мирное население с территорий, расположенных рядом с зоной, где случилась перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками, пишет РИА Новости. Трое таджикских военных ранены, сообщает издание.

Напомним, вечером 27 января на границе Таджикистана и Кыргызстана, по предварительным данным, вспыхнули беспорядки из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с кыргызской стороны границы.