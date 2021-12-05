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Экс-председателю «Яблока» запретили выезжать за границу

Служба судебных приставов ограничила депутата Московской городской думы, бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина в праве выезда из России. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

По данным «Яблока», приставы также арестовали счета депутата. Такое решение было принято в связи с участием Сергея Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях 27 января на Пушкинской площади и «пикете бомжей» у Совета Федерации 17 марта.

На фото: Сергей Митрохин в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове. 2015 год

Также экс-председателя «Яблока» оштрафовали за участие в митингах на 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Как отметили в партии, он своевременно оплатил данные штрафы.

«Исходя из информации на «Госуслугах», штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина», — добавили в «Яблоке».

Как отмечает «Газета.ру», Федеральная служба судебных приставов на данный момент не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Сергей Митрохин был председателем «Яблока» в 2008-2015 годах. В настоящее время является членом Федерального политкомитета партии.