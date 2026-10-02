Умер режиссер Николай Хомяков

Режиссер и театральный деятель Николай Хомяков, посвятивший более 30 лет театральному искусству Красноярского края, скончался на 89-м году жизни, сообщил Красноярский драматический театр имени Александра Пушкина.

Фото : Красноярский драматический театр им. Пушкина

«Двадцать девятого сентября 2026 года, в день своего 88-летия, ушел из жизни Николай Иванович Хомяков, режиссер и театральный деятель, отдавший театральному искусству Красноярского края более 30 лет своей яркой творческой жизни», - говорится в сообщении.

По данным драмтеатра, помимо работы в их театре, Хомяков был главным режиссером в Абаканском областном русском драматическом театре имению М. Ю. Лермонтова и Минусинском драматическом театре. В его постановке вышло более 20 спектаклей.

Николай Хомяков родился 29 сентября 1938 года. Является заслуженным артистов Российской Федерации, пишет РИА Новости.