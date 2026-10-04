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КПРФ сообщила о 65 задержанных на акции в годовщину обстрела Дома Советов

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На митинге, организованном КПРФ в годовщину обстрела Дома Советов в 1993 году, предварительно, задержали 65 человек, сообщила пресс-служба партии в своем телеграм-канале.

На опубликованных партией кадрах видно, как правоохранительные органы задерживают несколько человек.

«В Москве на завершающем этапе акции КПРФ памяти жертв кровавого расстрела защитников Дома Советов 4 октября 1993 года, по предварительным данным, были задержаны 65 человек», — говорится в сообщении.

Акция проходила на площади Краснопресненская Застава, у памятника Героям революции 1905 года, пишет РБК.

Партия сообщила, что ведет работу над освобождением активистов. 

В 1993 году противостояние бывшего президента Бориса Ельцина и Верховного совета переросло в вооруженные столкновения в Москве. 4 октября военные обстреляли Дом советов, после чего лидеры парламента были задержаны. Погибли более 150 человек. КПРФ ежегодно проводит 4 октября памятные акции в годовщину этих событий.

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