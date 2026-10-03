Умер советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет, сообщил его директор Сергей Рудых.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Анатолий Кашпировский умер сегодня в больнице в 06:45», - сказал ТАСС Сергей Рудых.

О дате и времени прощания объявят дополнительно.

Анатолий Кашпировский — советский и российский психотерапевт и телеведущий, получивший известность в конце 1980-х годов благодаря телепередачам о сеансах «исцеления». В 1993–1995 годах был депутатом Государственной думы России.