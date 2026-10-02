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«Вряд ли это чума»: Академик РАН Геннадий Онищенко высказался о выявленной в РФ опасной инфекции

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Выявленная в Иркутской области опасная инфекция - это, скорее всего, не чума, но даже при подтверждении, распространения данного заболевания в России не будет, меры профилактики и лечения известны. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Вряд ли это чума. Хотя клиника у чумы не такая заметная, но самое главное, что в Бурятии уже снег выпал. Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае, эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она точно не получит», - сказал Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что инкубационный период чумы составляет семь дней. Это бактериальная инфекция, она плохо передается и лечится антибиотиками. Академик предположил, что в Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции, пишет ТАСС.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе выявили подозрение на заболевание опасной инфекцией. В связи с этим было проведено внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой в Иркутске.

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