«Вряд ли это чума»: Академик РАН Геннадий Онищенко высказался о выявленной в РФ опасной инфекции

Выявленная в Иркутской области опасная инфекция - это, скорее всего, не чума, но даже при подтверждении, распространения данного заболевания в России не будет, меры профилактики и лечения известны. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Он уточнил, что инкубационный период чумы составляет семь дней. Это бактериальная инфекция, она плохо передается и лечится антибиотиками. Академик предположил, что в Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции, пишет ТАСС.
До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе выявили подозрение на заболевание опасной инфекцией. В связи с этим было проведено внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой в Иркутске.