Физики обнаружили необычное поведение плазмы у сжатого цезия

Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН обнаружили при экстремальных показателях давления и температуры признаки ранее не описанного перехода плазмы цезия из одного физического состояния в другое с кардинально разной электропроводностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Ученые обнаружили неожиданный физический эффект, используя метод квантовой молекулярной динамики. Оказалось, что в цезии при сжатии могут существовать два различающихся промежуточных состояния системы атомов с почти одинаковым давлением, но кардинально разной электропроводностью. Переход происходит внутри области многократной ионизации, то есть между двумя разными состояниями плазмы.
Ключевым результатом работы стало указание на то, что данный переход является самостоятельным и не связан с известными процессами плавления или испарения. Ученым удалось оценить положение двух так называемых критических точек - параметров, за пределами которых сосуществование двух фаз становится невозможным. Авторы статьи отмечают, что ранее в системе из атомов одного химического элемента не наблюдалось двух критических точек у линии фазового равновесия, пишет ТАСС.
Ученые отмечают, что полученные результаты важны для физики высоких плотностей энергии, в том числе для интерпретации процессов, возникающих при воздействии мощных лазеров и при пролете быстрых тяжелых ионов через вещество. По словам Филаткина, понимание природы этого фазового перехода поможет в том числе описывать и предсказывать неизвестные ранее аномалии в поведении материалов в самых суровых условиях Вселенной.