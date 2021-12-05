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Срок защиты от «омикрона» после ревакцинации «Спутником Лайт» назвал эксперт

Исследования российской вакцины «Спутник Лайт» показали, что ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от заражения «омикроном». Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«75% вакцинированных ("Спутником V" - ред.) содержат вируснейтрализующие антитела к "омикрон"-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», - цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «омикрон» обнаружен уже в 82 регионах России, в том числе в Псковской области. Общее число новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло, однако число госпитализаций снизилось почти на треть.

Центр Гамалеи в ближайшее время намерен приступить к испытаниям COVID-вакцины на основе «дельты» и «омикрона». Она делается на случай, если в России станут доминировать эти два штамма.