Политик Борис Надеждин* эмигрировал из России

Бывший кандидат в президенты РФ Борис Надеждин* покинул Россию. Политик выложил видеообращение в своем Telegram-канале, записанное на фоне Эйфелевой башни.
Борис Надеждин (Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru)
В июле сообщалось, что Борису Надеждину* запретили выезд из России из-за исполнительного производства по взысканию долга в размере 1,5 миллионов рублей. Тогда же его оштрафовали на тысячу рублей по делу о демонстрации экстремистской символики. Как заявил адвокат, дело связано с видеороликом с участием оппозиционера Алексея Навального**, который был размещен в 2023 году, пишет URA.RU.
Также в июле Минюст РФ объявил политика Бориса Надеждина* иноагентом.
Напомним, Борис Надеждин* выдвигался в кандидаты на пост президента РФ на выборах 2024 года, но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал.
* признан Минюстом РФ иноагентом
** признан в РФ террористом и экстремистом