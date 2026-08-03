Политик Борис Надеждин* эмигрировал из России

Бывший кандидат в президенты РФ Борис Надеждин* покинул Россию. Политик выложил видеообращение в своем Telegram-канале, записанное на фоне Эйфелевой башни.

Борис Надеждин (Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru)

«Всем привет, есть хорошие новости — я жив и на свободе, увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше», — сказал Борис Надеждин* в видео.

В июле сообщалось, что Борису Надеждину* запретили выезд из России из-за исполнительного производства по взысканию долга в размере 1,5 миллионов рублей. Тогда же его оштрафовали на тысячу рублей по делу о демонстрации экстремистской символики. Как заявил адвокат, дело связано с видеороликом с участием оппозиционера Алексея Навального**, который был размещен в 2023 году, пишет URA.RU.

Также в июле Минюст РФ объявил политика Бориса Надеждина* иноагентом.

Напомним, Борис Надеждин* выдвигался в кандидаты на пост президента РФ на выборах 2024 года, но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал.

* признан Минюстом РФ иноагентом

** признан в РФ террористом и экстремистом