В РФ разработают три новые вакцины от рака

В России намерены создать три новые вакцины от онкологических заболеваний, сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — сказал он.

В апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области.

Как сообщил в апреле премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости.