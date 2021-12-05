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Раскрыты подробности ликвидации спецназом США в Сирии главаря ИГИЛ*

Силы специального назначения США в ходе контртеррористической миссии на северо-западе Сирии ликвидировали лидера ИГИЛ (т. н. «Исламское государство» – запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

О некоторых подробностях спецоперации пока можно делать выводы только на основе свидетельств местных очевидцев, пишет «МК».

Ликвидацию Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши назвали крупнейшим рейдом американских военных в Сирии после операции 2019 года, в ходе которой был убит основатель и лидер ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакр аль-Багдади.

Источники на местах сообщают о нескольких погибших, передает CNN. В частности, утверждается, что в ходе столкновений, которые произошли во время и после рейда, погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины. По данным Пентагона, среди американцев жертв нет.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным, — говорится в заявлении Джо Байдена. – Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Все американцы благополучно вернулись с операции».

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что в ходе операции в результате взрыва бомбы погибли как сам Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, так и члены его семьи, в том числе женщины и дети. Ранее Пентагон заявил, что спецназ выследил высокопоставленных джихадистов в ходе воздушного рейда, убив 13 человек, пишет The Guardian.

*Запрещенная в РФ террористическая организация