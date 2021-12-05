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Рост числа случаев запущенного рака из-за COVID-19 допустил российский онколог

Число случаев запущенности онкологических заболеваний и увеличение летальности может в будущем вырасти из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в условиях пандемии, сказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн

С 2017 года ежегодно увеличивалось число выявлений злокачественных новообразований благодаря улучшению диагностики и скрининга, однако пандемия в 2020 году негативно сказалась на этом показателе, сообщил в интервью РБК Андрей Каприн.



«Чем раньше выявили заболевание - тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», - заявил он.



За девять месяцев 2021 года в России выявили более 791 тысяч злокачественных новообразований, говорится в докладе Счетной палаты. 19,3% из них к моменту выявления достигли поздней стадии. В ряде регионов доля пациентов, у которых рак обнаружили на поздних стадиях, значительно превысила общероссийский показатель (19,3%). Речь идет об Удмуртии (42%), Смоленской области (40,8%) и других. Аудиторы замечают, что такая ситуация может свидетельствовать о ненадлежащем проведении профилактических осмотров и диспансеризации.



Однако по предварительным данным Росстата, на которые ссылается онколог, за восемь месяцев 2021 произошло снижение смертности от злокачественных опухолей — 191,3 случая на 100 тысяч, в то же время годовой показатель 2020 года — 199 случаев на 100 тысяч.



Андрей Каприн в целом положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию благодаря системе онкодиспансеров. Это позволило сделать участки эпидбезопасности, госпитализировать только пациентов с онкозаболеванием. «Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию», - сказал он.



Факт того, что пандемия сказалась на диспансеризации, признал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил важность соблюдения ограничений, это позволит избежать волн заражений коронавирусом, а также даст возможность медицинской службе оказывать плановую помощь.