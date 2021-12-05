В России и мире

Андрей Турчак принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия»

Секретарь Генерального совета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Южную Осетию принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия», где кандидатом на выборы президента избрали Анатолия Бибилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

В России рассчитывают на преемственность курса республики в двусторонних отношениях после президентских выборов, которые состоятся там 10 апреля, отметил секретарь Генсовета партии.

«Анатолий Бибилов имеет необходимые знания и опыт государственного строительства, хороший личный потенциал для активного развития российской-южноосетинских отношений, реализации столь нужной людям программы социально-экономического развития Южной Осетии. Ему удалось зарекомендовать себя как ответственного главу государства, человека, знающего, как решать реальные проблемы людей», - сказал Андрей Турчак.

По его мнению, предстоящие президентские выборы в республике имеют огромное значение для будущего всего народа Южной Осетии. Андрей Турчак подчеркнул, что существующие проблемы не решить «красивыми речами или безответственными обещаниями» политических оппонентов действующей власти.

«Поэтому так важно, чтобы на выборах победили не просто чьи-то личные амбиции, а здравый смысл и подлинная забота о настоящем и будущем региона. Со своей стороны, хочу заверить всех жителей Южной Осетии, что "Единая Россия", вся наша страна готова к новому этапу совместной работы. Мы рассчитываем на мудрость вашего народа и на продолжение столь необходимого сегодня сотрудничества с нашими нынешними надежными партнерами в Южной Осетии», - отметил секретарь Генсовета партии.

Он также вернулся к событиям августа 2008 года, когда Россия помогла республике при отражении нападения грузинской армии. «Мы смогли в кратчайший срок принудить агрессоров к миру и создать надежные условия для его укрепления. Именно тогда фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержала решение о признании независимости Южной Осетии и заключение базового договора между нашими государствами», - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что Анатолий Бибилов с 2014 года возглавлял парламент Южной Осетии, а в апреле 2017 года его избрали на пост президента. Перед съездом делегация «Единой России» во главе с Андреем Турчаком встретилась с действующим главой республики, обсудив двустороннее сотрудничество. Также в ходе визита в Цхинвал секретарь Генсовета подписал соглашение о сотрудничестве партий «Единая Россия» и «Единая Осетия».