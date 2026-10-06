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Почти в 900 старших школах Франции приостановили занятия из-за протестов

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Занятия частично или полностью приостановлены почти в 900 учебных заведениях Франции на фоне проходящих в стране акций протеста старшеклассников. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Французские школьники в масках во время столкновений у лицея Деода-де-Северак в Тулузе на фоне общенациональных протестов за улучшение условий обучения. Фото: Nacho Doce / Reuters

Это примерно четверть старших школ страны. По данным AFP, всего в акциях протеста, организованных во вторник в нескольких городах Франции, за исключением Парижа, приняли участие 86 тысяч человек. Во французской столице начало акции запланировано на 14:00 по местному времени (15:00 мск). Манифестация в Париже может собрать от 20 тысяч до 40 тысяч демонстрантов, отметил источник агентства в полиции.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования, пишет ТАСС. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более пяти тысяч задержаний, в 90% случаев это были несовершеннолетние.

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