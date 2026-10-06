В России врачи спасли проглотившую 18 магнитов девочку

Врачи Вологодской областной клинической больницы спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила 18 магнитных шариков из конструктора старшего брата. По словам родителей, ребенок ни на что не жаловался, магниты обнаружили на рентгеновском снимке во время планового урологического обследования, сообщила пресс-служба Минздрава Вологодской области.

«Магниты в организме представляют смертельную опасность: проходя через разные отделы кишечника, они притягиваются друг к другу через стенки органов. Это вызывает сильное давление, некроз тканей и образование внутренних свищей. Кроме того, проведение МРТ в таком случае могло привести к мгновенному летальному исходу из-за движения металлических предметов», - сообщили в региональном Минздраве.

Врачи оценили состояние ребенка как угрожающее жизни. «Ребенка экстренно взяли в операционную. При фиброгастроскопии под наркозом обнаружили четыре шарика, торчащих из стенки желудка. С помощью эндоскопического магнита нам удалось извлечь цепочку из магнитов. Полостная операция была развернута наготове, но, к счастью, обошлось», - рассказали в детской больнице.

Девочке провели курс антибактериальной терапии. Последующие контрольные исследования показали, что внутренних свищей нет, язва зарубцевалась. Ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой, пишет ТАСС.

Врачи детской больницы в очередной раз напомнили родителям, что магнитные конструкторы - одна из самых опасных игрушек для малышей. При подозрении на проглатывание инородного тела необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.