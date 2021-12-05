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Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» будут испытывать на пожилых людях

Минздрав РФ выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет, следует из данных государственного реестра разрешенных клинических исследований. Об этом сообщает «Интерфакс».

В рамках III фазы клинических исследований будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности «ЭпиВакКороны-Н» при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет, а также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям, отмечается в реестре.

При этом в испытании бустерной дозы «ЭпиВакКороны-Н» примут участие добровольцы, переболевшие коронавирусом 6 и 12 месяцев назад, отмечается в базе исследований.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года, они будут проводиться в медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Кольцово Новосибирской области.

В настоящий момент, согласно перечню противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Минздрава РФ, в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат отличается от «ЭпиВакКороны» лишь особенностями производства. 17 декабря центр «Вектор» сообщил о выпуске первой партии вакцины в гражданский оборот, она использовалась для III фазы клинических испытаний.