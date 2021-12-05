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Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих, сообщают российские СМИ.

Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба ЛДПР

«Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий», — пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники.

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️В ЛДПР опровергают информацию, что Жириновский «перестал узнавать окружающих». В партии заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу ЛДПР, политик скоро вернется к полноценной работе.

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Напомним, 9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в центральную клиническую больницу в Москве. Позже появилась информация, что политик заразился штаммом коронавируса «омикрон».