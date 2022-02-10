Блоги / Константин Калиниченко

Старикам здесь не место

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«А что делать с троицей убитых мексиканцев в отеле?

— Ничего, они умерли естественной смертью.

— Это как, шериф?

— Естественной для их ремесла».

Кормак МакКарти «Старикам тут не место»

Вчера главным ньюсмейкером стал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР заболел коронавирусом, болезнь, как пишут федеральные масс-медиа, протекает тяжело, в связи с чем был экстренно госпитализирован. Тут не до шуток — независимо от отношения к политической деятельности и нравственным качествам Жириновского, пожелаем ему выздоровления.

Интернет сейчас внимательно следит за динамикой больного, а динамика, судя по всему, тревожная. Накануне вечером со ссылкой на лечащих врачей сообщалось, что состояние вождя либерал-демократов хоть и стабильное, но тяжелое, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным медиков, у Жириновского — омикрон. Хоть и говорят, что штамм омикрон заразный, но не опасный, а вон как вышло.

Источник: picture-alliance/dpa

По этому поводу вчера же начался очередной раунд плясок и радостных вакханалий в различных сообществах антиваксеров. Мол, смотрите, этот Жириновский на каждом углу орал, что он уже 8 раз вакцинировался-ревакцинировался — вот она, цена ваших чудо-вакцин. Оставим в покое воспаленные мозги антиваксеров: во-первых, мы не инфекционисты, чтобы оценивать качество вакцины, а, во-вторых, не детекторы лжи, чтобы давать оценку каждому громкому заявлению «Вольфовича».

Поговорим об особенностях политического момента.

Перспектива (не)выздоровления захворавшего Жириновского — это лишь вершина политического айсберга. В судьбе лидера ЛДПР, как море в капле воды, отражается суть российской политической системы. Внезапно выяснилось, что все эти Жириновские, Зюгановы, Явлинские смертны. Не в политическом смысле — их политическую смерть мы как раз неоднократно наблюдали в прямом эфире, а в самом что ни на есть физическом. И мы, простые обыватели, и демиурги политического процесса стали заложниками парадокса времени. Ведь на самом деле большинство акторов российской политической системы давно мертвы и никак не участвуют в политической жизни страны. Политик — это тот, кто, прежде всего, борется за власть. А Зюганов, Жириновский, Явлинский делают, что угодно, но в борьбе за власть не участвуют. Где-то на входе в политический ад, вероятно, существует политическое чистилище, где политические души вышеупомянутых фигурантов давно пребывают в ожидании пропуска. В этом смысле физическая смерть этих господ лишь легализует их объективное состояние.

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Но вот такой нюанс, что политическая смерть никак не мешает им руководить партиями, которые давно превратились в политические симулякры и со всей страстью, присущей резиновой женщине, имитируют политическую страсть и потенцию.

Я тут не открою Америки — очень многие давно тонко намекали, что вождям системной оппозиции рано или поздно потребуется замена. А правильная замена, хоть в спорте, хоть в политике, не должна носить случайный характер. Но в России, как всем хорошо известно, было решено построить политическую систему консервационного типа. И вот мы на одной чаше весов получили партию власти, где деятельность, в значительной степени, подчинена главной цели — аккумулированию и сохранению власти в руках единственно достойного лидера страны. А на другой чаше весов — идентичная ситуация. Там тоже культ несменяемых лидеров, которые, видимо, настолько прекрасны, что не было даже повода подумать об их замене.

Не секрет, любая политическая система консервационного типа неизбежно приходит к одряхлению. Кто такие Зюганов, Явлинский, Жириновский? Это лидеры политических партий в начале 2020-х. Они же — лидеры политических партий в «лихие 90-е». Спросите у современных студентов, что такое шоу «Куклы» на НТВ — никто ведь не ответит. Это банально, но в России выросло 2 поколения людей, которые не знают, что у коммунистов когда-то были другие вожди, кроме Зюганова, который уже пережил насквозь анекдотичного Брежнева на два года. А что такое ЛДПР без Жириновского? Ноль без палочки, это ни для кого не секрет.

Герои программы «Куклы» на НТВ (источник: topnews.ru)

И вот, предположим, не станет Владимира Жириновского в ближайшие дни. Что будет с ЛДПР? Партия — фантик, партия одного человека. За всю историю ЛДПР у нее был только один лидер, причем лидер харизматического типа. Кто подхватит знамя? Все попытки Жириновского воспитать преемника окончились провалом, он даже с собственным сыном, говорят, вдрызг рассорился.

Но нельзя недооценивать опасность момента. ЛДПР, при том, что это партия одного человека, — это плюс-минус 10% электората. Мне всегда было трудно понять логику людей, голосующих за ЛДПР. Вероятно, это какая-то особая форма протеста. Но найдется немало желающих возглавить партию, ради даже такой доли сторонников.

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Беда в том, что аналогичным образом обстоят дела и у других оппозиционных партий. За исключением еще более-менее бодрого лидера «Справедливой России», все остальные вожди давно состарились и требуют замены. Это даже не многократно артикулированный и, в общем, банальный запрос на политическое обновление. Сегодня речь идет уже, простите, о физической замене по причине полного износа.

Но как менять? Алгоритма рутинной смены лидера партии, как это происходит в какой-нибудь Австрии, в системе консервационного типа нет и быть не может — это политологическая аксиома. Архитекторы российской политической системы предпочли окружить национального лидера его современниками из давно минувших ней. Однако биологические законы развития не в силах отменить даже администрация президента.

И вот теперь этой администрации президента нужно экстренно придумать алгоритм смены вождей системной оппозиции. Отдать этот процесс на самотек нельзя. Опять же, логика систем консервационного типа, которых в истории было великое множество, говорит о том, что смерть вождя в отсутствии легитимного и авторитетного преемника порождает радикализацию структуры.

Чтобы было понятно, это легко представить на примере нынешних КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Любая из этих партий, при определенных обстоятельствах, могла бы бороться за власть, активно участвовать в политической жизни. Однако, многолетними усилиями Зюганова, Жириновского, Явлинского и их окружения, они этого не делают — им комфортно в нынешнем формате, им борьба за власть не нужна. Все они давно напоминают сытых, жирных, немолодых домашних котов, которые могут иной раз слегка похулиганить для инстаграма, но основное время проводят в бессмысленной неге на мягком диване.

А кто придет им на смену? Можно ли утверждать, что будущие лидеры КПРФ и ЛДПР будут столь же «политически благоразумны» и инертны, как Зюганов и Жириновский, сходу присягнут на верность Системе и откажутся от реальной борьбы за власть? Очевидно, нельзя, потому что общественно-историческая практика убеждает нас абсолютно в обратном. А в условиях, когда жизнь широких народных масс только лишь ухудшается, найдется немало желающих аккумулировать протест и залезть на броневик.

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Тем более, что в обществе невооруженным глазом веден запрос на молодых политиков. Здесь множество факторов. Банальное высокомерие в отношении стариков — молодежь так устроена, что агрессивно или скептически воспринимает нравоучения старшего поколения.

Обложка к фильму «Старикам тут не место», 2007 г.

Это и особенности нынешних вождей. Каждый из них начинал в относительной молодости. Зюганову, Жириновскому, Явлинскому было в районе сорока, когда они возглавили политические партии, каждая из которых обладала силой и потенциалом. Прошло 30 лет, они превратились в дряхлых стариков, но никак не хотят это признавать. Демагогия Жириновского в 1990-е смотрелась убедительно и органично. Сегодня это выглядит, как клоунада вышедшего в тираж стендап-комика, который никак не может уйти на давно заслуженный отдых.

Зюганов в 1996-м шел на победу в президентской гонке, а сегодня это объект злобных насмешек даже со стороны многих идейных коммунистов. На днях приятель, имеющий социалистические убеждения, едко иронизировал, что в 2024 году Зюганов выдвинет свою кандидатуру на выборах президента под лозунгом обновления власти. Аналогично и в «Яблоке», где Григорий Явлинский, хоть формально и отошел от руководства партией, продолжает нависать над ней как костлявая тень отца Гамлета, не давая развернуться как перспективным лидерам, так и партии в целом.

Грустно. Корни проблем нашей страны, во многом, в том, что ветеранов политических сражений вовремя не отправили на заслуженный отдых. Вместо того, чтобы регулярно вливать в политическую систему свежую кровь, ее превратили в Дом политических престарелых. Мы уже пожинаем эти плоды, хотя, если не принять меры, самое страшное, скорее всего, впереди...

Вот здесь концовку оставлю открытой. Есть очевидный запрос на перемены и есть, очевидно, упущенное время. Там, наверху, привыкли, что системная оппозиция — это какая-то инертная безобидная субстанция, возглавляемая престарелыми вождями. Но эти вожди, так или иначе, скоро уйдут. Что будет дальше с этими партиями? С политической системой страны? Сегодня на этот вопрос нет никакого ответа.

Константин Калиниченко