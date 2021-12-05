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Сын замглавы МВД арестован по делу о взятке

Самарский областной суд арестовал сына замглавы МВД Дениса Зубова по делу о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) офицеру ФСБ. Также в СИЗО отправили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и экс-директора ООО «Межотраслевое объединение ТНП» (МО НТП) Василия Ермакова, задержанных вместе с Денисом Зубовым.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заседание об избрании меры пресечения Денису Зубову прошло в закрытом режиме. По словам Дениса Зубова, решение о дачи взятке они приняли спонтанно, а деньги на встречу с силовиком принесли «просто так», рассказал его адвокат. По его словам, он намерен доказать факт провокации со стороны силовиков. Также адвокат Игоря Карпова сообщил СМИ, что следствие не предоставило доказательств причастности его подзащитного к этому делу.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре во время спецоперации ФСБ задержали трех представителей нефтебазы МО НТП при попытке дать взятку в размере 18 млн руб. По информации Хинштейна, деньги предназначались сотруднику ФСБ за общее покровительство.

Денис Зубов — сын статс-секретаря--заместителя главы МВД Игоря Зубова. «Межотраслевое объединение ТНП» — одна из крупнейших нефтебаз региона. Ранее она фигурировала в деле экс-замначальника УФСБ по Самарской области Сергей Гудованого и бывшего начальника отдела «М» управления Павла Чермашенцева. Их подозревали в получении взятки в размере 1,5 млн руб. и связях с ОПГ «Законовские». В 2019 году Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева приговорили к лишению свободы.