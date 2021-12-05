Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
семейный отдых на открытом воздухе
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 15.02.2022 16:000 В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину 15.02.2022 12:110 В России утвердили порядок подготовки федерального плана проведения лесоустройства 15.02.2022 09:200 Эпидемиолог объяснил «скачки» заболеваемости коронавирусом в России 14.02.2022 20:192 Предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак поддержали в Госдуме 14.02.2022 16:556 Следующий штамм COVID может убить гораздо больше людей - британские ученые
 
 
 
Самое популярное 13.02.2022 11:3633 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 13.02.2022 09:5212 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 13.02.2022 21:0435 Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор 15.02.2022 11:531 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину

15.02.2022 16:00|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».

«К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину - ред.) трудно относиться с пониманием. Иногда (Путин - ред.) даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», - объяснил представитель Кремля, передает ТАСС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что российское вторжение на Украину может начаться во вторник, 15 февраля. В опубликованном в газете Politico материале говорится, что президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Издание также ссылается на собственные источники.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает данными о том, принято ли Россией окончательное решение о «вторжении» на Украину. При этом он добавил, что оно может начаться до 20 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 15 февраля выступила с утверждением, что такое вторжение «весьма вероятно».

Теги: #Путин #Украина #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 189 человек
15.02.2022, 16:090 Дождь и южный ветер прогнозируют в Псковской области 16 февраля 15.02.2022, 16:020 Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022» 15.02.2022, 16:000 В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину 15.02.2022, 15:430 Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей
15.02.2022, 15:390 Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку 15.02.2022, 15:380 Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете 15.02.2022, 15:360 Пскович стал лидером по количеству побед на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима» 15.02.2022, 15:280 Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации
15.02.2022, 15:040 Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове 15.02.2022, 14:560 Признаки онкологии у детей назвали псковичам 15.02.2022, 14:540 На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение 15.02.2022, 14:502 Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе
15.02.2022, 14:381 Руководитель псковской «управляйки» назвал риски при уборке наледи тяжелой техникой 15.02.2022, 14:331 Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима 15.02.2022, 14:311 Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта 15.02.2022, 14:192 В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19
15.02.2022, 14:161 Почти тысячу зараженных роз уничтожат в Псковской области 15.02.2022, 14:060 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно? ВИДЕО 15.02.2022, 14:031 Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу 15.02.2022, 14:000 В псковском гипермаркете действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой»
15.02.2022, 13:510 Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки 15.02.2022, 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 15.02.2022, 13:430 50 детей появились на свет в Пскове за неделю 15.02.2022, 13:272 Дополнительную технику для уборки снега в Пскове закупит администрация
15.02.2022, 13:150 Онлайн-концерт «Дороги Афганской войны» прошел в Пскове 15 февраля 15.02.2022, 13:120 Александр Баев ответил на упреки в «раскачивании лодки» по вопросу нового моста через Великую 15.02.2022, 13:090 Широкий круг вакансий имеется на псковском заводе «Титан-Полимер» 15.02.2022, 13:080 Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы
15.02.2022, 13:040 Траурный митинг в память о погибших в Афганистане состоялся в Пскове 15.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 15.02.2022, 13:022 Стать росгвардейцами предлагают псковичам до 35 лет 15.02.2022, 12:566 Псковичи требуют построить крематорий в областном центре
15.02.2022, 12:480 «Гражданский мониторинг» провели в псковском отделе по вопросам миграции 15.02.2022, 12:390 «Песни странствующего подмастерья» прозвучат на концерте в псковской филармонии 15.02.2022, 12:340 «Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах псковских коммунистов и «раскачивании лодки». ВИДЕО 15.02.2022, 12:331 Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Пскове
15.02.2022, 12:150 Два автобуса столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 15.02.2022, 12:110 В России утвердили порядок подготовки федерального плана проведения лесоустройства 15.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Баевым 15.02.2022, 11:560 Великолучанин украл шоколад и распылил в лицо работника магазина перцовый газ
15.02.2022, 11:531 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 15.02.2022, 11:480 Полицейские займутся розыском скрывающихся от надзора псковичей 15.02.2022, 11:300 Дороги в Пустошкинском районе временно перекроют для проведения авторалли 15.02.2022, 11:222 Фотографии псковских фигуристок 80-х годов опубликовал архив
15.02.2022, 11:210 Авиасообщение между Псковом, Калининградом и МинВодами возобновят 15 марта 15.02.2022, 11:190 Итоги массовой гонки «Лыжня России» подвели в Пскове 15.02.2022, 11:150 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно? 15.02.2022, 11:090 Находившегося в розыске алиментщика задержали росгвардейцы в Великих Луках
15.02.2022, 11:060 Сирена прозвучит в Пскове 16 февраля 15.02.2022, 11:000 Жители Пскова и Острова обеднели на 2 миллиона рублей из-за доверчивости 15.02.2022, 10:554 Водители не замечают новых дорожных знаков на улице Карла Маркса в Пскове. ФОТО 15.02.2022, 10:530 Дни рекордных продаж «Джили» начались в автосалоне РРТ в Пскове
15.02.2022, 10:400 Жителям Псковской области напомнили про правило «золотого часа» 15.02.2022, 10:353 Законопроект о штрафах для владельцев животных предложил обсудить коллегам Андрей Козлов 15.02.2022, 10:343 Врач дала псковичам рекомендации по питанию для бодрости 15.02.2022, 10:320 «Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах псковских коммунистов и «раскачивании лодки»
15.02.2022, 10:290 Рабочий кабинет прокурора 40-х годов представлен на выставке в Великих Луках 15.02.2022, 10:250 Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд завершился в Пскове 15.02.2022, 10:140 Запрет на выезд из страны побудил печерянина погасить долг по кредитам 15.02.2022, 10:000 Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля
15.02.2022, 09:551 Псковичам рассказали об опасности пониженной температуры тела после COVID-19 15.02.2022, 09:440 Почти 20 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы 15.02.2022, 09:360 Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады 15.02.2022, 09:200 Эпидемиолог объяснил «скачки» заболеваемости коронавирусом в России
15.02.2022, 09:050 Оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России - Росстат 15.02.2022, 08:502 Память воинов-афганцев чтут в России 15 февраля 15.02.2022, 08:350 Псковичам напомнили о графике работы центра фиксации правонарушений ГИБДД 15.02.2022, 08:200 Сретение Господне отмечают православные христиане 15 февраля
15.02.2022, 08:060 Одностороннее движение ввели на улице Карла Маркса в Пскове 15.02.2022, 07:500 Генпрокуратура выявила более 350 тысяч нарушений в сфере ЖКХ в 2021 году 15.02.2022, 07:330 О появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады сообщил врач 15.02.2022, 07:175 Экономист предложил работающим россиянам способ повысить пенсию
15.02.2022, 07:000 Крепкий алкоголь в России запретят продавать в пластике 14.02.2022, 22:430 Неделя профориентации проходит в Псковском молодежном центре 14.02.2022, 22:300 В Пскове скончалась одна из первых выпускниц духовного училища 14.02.2022, 22:301 Почти 10 тысяч псковских налогоплательщиков получили квалифицированную электронную подпись
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru