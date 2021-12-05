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В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину

Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».

«К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину - ред.) трудно относиться с пониманием. Иногда (Путин - ред.) даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», - объяснил представитель Кремля, передает ТАСС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что российское вторжение на Украину может начаться во вторник, 15 февраля. В опубликованном в газете Politico материале говорится, что президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Издание также ссылается на собственные источники.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает данными о том, принято ли Россией окончательное решение о «вторжении» на Украину. При этом он добавил, что оно может начаться до 20 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 15 февраля выступила с утверждением, что такое вторжение «весьма вероятно».