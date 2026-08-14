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Ракетную опасность впервые объявили в Вологодской области

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На территории Вологодской области впервые объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Ракетная опасность"», - написал глава региона.

В свою очередь глава Череповца Андрей Накрошаев сообщил в своем Telegram-канале о работе ПВО на территории города, включены сирены «Внимание всем!». При этом экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее Георгий Филимонов сообщал, что на территории региона в ночь на пятницу действовал режим «Беспилотная опасность».

Напомним, прошедшей ночью над южными районами Псковской области нейтрализовано до 10 беспилотных летательных аппаратов противника. 

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