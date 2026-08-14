Фермеры в ФРГ вынуждены забивать скот из-за вызванной жарой нехватки кормов

Фермеры в германских землях Баден-Вюртемберг и Бавария вынуждены забивать скот из-за нехватки кормов, вызванной продолжительной аномальной жарой и засухой. Об этом сообщило агентство DPA.

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В земельной ассоциации фермеров Баден-Вюртемберга сообщили, что сейчас в запасах сельхозпроизводителей региона имеется на 30-40% кормов меньше, чем обычно в это время года. В конечном итоге фермерам приходится забивать скот раньше запланированных сроков, отмечает агентство. В некоторых районах Баден-Вюртемберга уже образовались очереди на скотобойнях.

По информации DPA, на иссохших лугах практически не растет новая трава, что лишает некоторые хозяйства резервов на ближайшие недели. В Баварии особенно напряженная ситуация складывается во Франконии, Нижней Баварии и Верхнем Пфальце. Региональный Минсельхоз даже выделил под пастбища дополнительные площади. Аграрии Гессена также испытывают дефицит кормов для животных, пишет ТАСС.