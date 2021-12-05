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МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей

Первая партия автобусов с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выехала в сторону Ростовской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС республики. Ведомство рассчитывает вывезти в Россию порядка 700 тыс. человек.

«На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР»,— сообщили в МЧС.

Сегодня власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам ДНР и ЛНР по 10 тыс. руб. Минфин пообещал перечислить средства всем прибывшим 19 февраля.