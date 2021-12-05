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Депутат Госдумы предложил передать беженцам квартиры умерших от COVID-19 россиян

Эвакуировавшимся из Донбасса жителям можно передавать квартиры россиян, которые умерли от коронавируса. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, также приезжие смогут занять освободившиеся рабочие места.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жилье. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», - предложил Федоров.

О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 26 регионов России. Всего эвакуировать в Россию планируют около 700 000 жителей, каждому из них будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Перечисление может начаться уже 19 февраля.

Добавим, по данным оперативного штаба, за весь период пандемии в стране зафиксировали 344 755 смертей от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за увеличения числа беженцев из Донбасса ввели режим чрезвычайной ситуации.