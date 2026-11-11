Жители Ярославля массово сдают билеты на концерт Киркорова после скандала в Тюмени

За две недели до выступления Филиппа Киркорова в Ярославле, назначенного на 27 ноября, свободно около 3 тысяч мест из 7 тысяч. Зрители начали возвращать купленные билеты после инцидента на концерте артиста в Тюмени, где его обвинили в неадекватном поведении. Об этом сообщает Mash.

По данным кассиров, только за один день было оформлено более десятка возвратов. На концерте в Тюмени 9 ноября зрители жаловались, что певец шатался и засыпал на сцене. Второе шоу в Тюмени должно состояться сегодня, но вернуть деньги за него уже нельзя: правила площадки позволяют сделать это не позднее чем за три дня до мероприятия.

Проблемы с ярославским выступлением у Киркорова начались еще до тюменского скандала. Местные ветераны-десантники просили губернатора Михаила Евраева отменить концерт. Они возмутились тем, что в 2020 году артист появился на публике в тельняшке и синем берете ВДВ, сочтя это глумлением над символами элитных войск и памятью погибших военных.

После новостей о поведении певца в Тюмени противники его выступления в Ярославле заявляют, что число их сторонников растет.