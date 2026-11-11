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Два человека погибли при атаке беспилотников на Смоленскую область

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Два человека погибли в результате атаки беспилотников на город Ярцево Смоленской области минувшей ночью. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожар. Всего над регионом силы противовоздушной обороны уничтожили 37 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём Telegram-канале.

Фото сгенерировано нейросетью

По словам главы региона, во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. Из зоны возгорания спасли десять человек. Для жителей пострадавшего здания организовали пункт временного размещения. Вернуться в квартиры они смогут после обследования дома, если специалисты подтвердят его безопасность.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано более 10 БПЛА противника.

Режим беспилотной опасности объявили в Псковской области вечером во вторник, он действовал всю ночь. В аэропорту Пскова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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