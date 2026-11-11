Два человека погибли при атаке беспилотников на Смоленскую область

Два человека погибли в результате атаки беспилотников на город Ярцево Смоленской области минувшей ночью. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожар. Всего над регионом силы противовоздушной обороны уничтожили 37 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём Telegram-канале.

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По словам главы региона, во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. Из зоны возгорания спасли десять человек. Для жителей пострадавшего здания организовали пункт временного размещения. Вернуться в квартиры они смогут после обследования дома, если специалисты подтвердят его безопасность.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано более 10 БПЛА противника.

Режим беспилотной опасности объявили в Псковской области вечером во вторник, он действовал всю ночь. В аэропорту Пскова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.