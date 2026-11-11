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Истребители НАТО не смогли сбить беспилотник, залетевший в Литву

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Истребители альянса НАТО, поднятые по тревоге с базы в Шяуляе, обнаружили проникший в воздушное пространство Литвы беспилотник, но не смогли его сбить. Аппарат позже покинул территорию страны и улетел в сторону Латвии. Об этом рассказал глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас. 

Фото сгенерировано нейросетью

По словам главы национального центра, военные находились с объектом в близком контакте, однако причина неудачной попытки перехвата пока не разглашается. Подробности инцидента станут известны после комментариев от командования. Инцидент произошел в ночь на среду, 11 ноября.

Из-за угрозы в нескольких регионах Литвы объявляли воздушную тревогу. Для обеспечения безопасности была временно приостановлена работа международных аэропортов в Вильнюсе и Каунасе, сообщает «Интерфакс».

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